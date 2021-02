Feyenoord-coach Advocaat: ‘Ik neem geen pilletjes, zeker niet van mijn vrouw’

Dick Advocaat noemt de schorsing van Ajax-doelman André Onana een ‘ver-van-mijn-bed-show’. De 73-jarige trainer van Feyenoord wilde daarom weinig zeggen over de zaak. ,,Ik neem geen pilletjes, zeker niet van mijn vrouw. Dat is gevaarlijk, zo blijkt”, zei Advocaat.

Onana werd eind oktober op het trainingscomplex van Ajax getest. Hij bleek positief op furosemide, een verboden middel dat vochtafdrijvend werkt en doping kan maskeren. Naar eigen zeggen wilde Onana een aspirine nemen omdat hij zich niet lekker voelde, maar pakte hij per ongeluk een pilletje uit het doosje plastabletten van zijn vrouw dat er vergelijkbaar uit zag.

,,Ja, wat moet ik er mee?”, antwoordde Advocaat op vragen over de zaak-Onana. ,,Dat zijn dingen die gebeuren, maar niet mogen gebeuren. Het is vervelend voor die jongen, hij zal het ook niet bewust hebben gedaan. Ik heb zelf nooit met zoiets te maken gehad.”



Advocaat ging op de persconferentie wel in op opmerkingen van oud-spits Pierre van Hooijdonk, die de werkwijze van de Hagenaar ‘old school’ noemde. ,,Dat interesseert me geen bal. Ik doe het zoals ik het al 100 jaar doe. En dat is toch redelijk succesvol geweest”, aldus Advocaat, die de suggestie bestreed dat hij amper met videobeelden werkt. ,,Natuurlijk zijn die beelden er wel. Voor iedere wedstrijd zien de spelers een video voorbij komen over balverlies en balbezit. John de Wolf zit iedere week met de achterhoede, hij laat dan zien welke fouten ze maken en wat ze goed doen.”

Schmidt

PSV-coach Roger Schmidt noemde de dopingschorsing van Ajax-doelman André Onana ‘tragisch’ voor de keeper.



De Duitse coach gaf aan het begin van de persconferentie van PSV aan niet de precieze details van de zaak te kennen en het nieuws pas net te hebben vernomen. ,,Ik weet er niet veel van af", zei hij er nogmaals bij. ,,Dat hij nu twaalf maanden wordt geschorst, is tragisch voor hem", zei Schmidt. ,,Het zou echt jammer zijn. Hij is een heel goede keeper. Ik houd van zijn stijl.”

Ajax maakte vanmorgen bekend dat Onana voor een jaar geschorst is vanwege een dopingovertreding. De doelman uit Kameroen heeft volgens de club per ongeluk een verboden middel binnen gekregen, doordat hij een niet voor hem bedoeld tabletje had ingenomen dat was voorgeschreven aan zijn vrouw.

De PSV-coach gaf toe dat dit soort dopingzaken niet veel voorkomen in het voetbal. ,,Zoiets hoor je niet vaak. De spelers kennen de regels", aldus Schmidt, die zich haastte erbij te vermelden dat het moeilijk voor hem is om er iets over te kunnen zeggen.



PSV speelt woensdag tegen Ajax in de kwartfinales van het toernooi om de KNVB-beker.