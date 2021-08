Feyenoord-coach Slot over inzetbaarheid Jahanbakhsh: ‘Race tegen de klok’

Het is nog onduidelijk of Feyenoord zondag in de uitwedstrijd tegen Willem II kan beschikken over Alireza Jahanbakhsh. De Iraanse aanvaller viel gisteren in het Conference League-duel van de Rotterdammers met FC Luzern uit met een liesblessure. ,,Zondag hakken we de knoop door”, zegt coach Arne Slot van de Rotterdamse club.

,,Een voetballer die na 45 minuten uitvalt doet dat niet uit luxe”, stelt Arne Slot, doelend op de vroege wisselbeurt van Jahanbakhsh in de wedstrijd van Feyenoord tegen FC Luzern (3-0 winst). ,,Dan is er natuurlijk iets aan de hand. En daar houden we rekening mee. We hebben een uitstekende medische staf bij Feyenoord. Op basis van hun oordeel zullen we beslissen of hij start tegen Willem II. Het wordt een race tegen de klok.”

Jahanbakhsh was met twee doelpunten de onbetwiste uitblinker in de wedstrijd tegen de Zwitsers, passend bij zijn vorm die met de week beter wordt. ,,Je kunt dus begrijpen dat we voorzichtig zijn. Hem één wedstrijd missen is niet leuk. Hem meerdere wedstrijden moeten missen zou nog minder leuk zijn.” Verder kent Slot nauwelijks personele zorgen in aanloop naar de wedstrijd in Tilburg. De van Molde FK overgekomen Fredrik Aursnes behoort tegen Willem II voor het eerst tot de Rotterdamse selectie.

Quote Het is ook een beloning voor hoe we als elftal gespeeld hebben de afgelopen weken Arne Slot

De Feyenoord-coach reageerde vrijdagmiddag ook kort op het nieuws dat de Feyenoorders Justin Bijlow, Tyrell Malacia en Guus Til tot de voorlopige selectie van het Nederlands elftal behoren. ,,Hun uitverkiezing is natuurlijk op de eerste plaats mooi voor die jongens zelf”, stelde Slot. ,,Maar het is ook een beloning voor hoe we als elftal gespeeld hebben de afgelopen weken.”

Willem II – Feyenoord begint zondag om 16.45 uur.