Feyenoord denkt aan multi-inzetbare aanvaller maar heeft ook Bas Dost op lijst

Door Mikos Gouka De club weet dat als er in het Zweedse Boras donderdag geen gekke dingen gebeuren tegen IF Elfsborg dat er enkele miljoenen euro’s binnenkomen in Rotterdam-Zuid. De UEFA maakt immers sowieso bijna drie miljoen over aan elke deelnemer aan de groepsfase van de Conference League. Technisch directeur Frank Arnesen en trainer Arne Slot overleggen deze dagen over de met dat geld aan te trekken of te huren aanvallende aanwinst. ,,Daar praten Arne en ik over”, zegt Arnesen. ,,Het gaat om één speler. Ideaal is dan iemand die op alle drie de posities in de voorhoede uit de voeten kan.”

Dost staat open voor vertrek

Dat maakt de kans op de komst van Bas Dost minder groot. In de Kuip weten ze wel dat de lange spits openstaat voor een vertrek bij Club Brugge, waar hij niet meer op een basisplaats meer kan rekenen. Dost zou een stap naar Feyenoord ook wel zien zitten. Maar de voormalig speler van onder meer Sporting Lissabon en Eintracht Frankfurt kan natuurlijk alleen maar in de punt van de aanval spelen, niet aan de zijkanten. ,,Maar Bas Dost staat wel op ons lijstje”, is Arnesen eerlijk. ,,We kijken wat we kunnen doen.”



Feyenoord ontvangt morgen in de Kuip Go Ahead Eagles. Voor de aanvalslinie heeft Slot eigenlijk alleen Luis Sinisterra, Bryan Linssen en Alireza Jahanbakhsh voor handen. De Senegalees Aliou Baldé is nog niet wedstrijdfit na een knieblessure en de spitsen Robert Bozenik en Naoufal Bannis zijn voorlopig alleen in beeld als invallers. De Duitser Christian Conteh en de jonge Marouan Azarkan zijn verhuurd aan SV Sandhausen en Excelsior.