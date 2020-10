Feyenoord denkt vrijwel iedereen aan boord te hebben in Waalwijk

De Hagenaar mist tegen RKC in elk geval Leroy Fer, Robert Bozenik en Sven van Beek, die langer uit de roulatie zullen zijn. De Colombiaanse aanvaller Luis Sinisterra is wel op de weg terug, zijn rentree is gepland voor halverwege volgende maand. Vorige week gaf Advocaat nog aan dat er door het drukke programma gerouleerd zou moeten worden om iedereen fris en scherp te kunnen houden.



Maar veel spelers die bij Feyenoord op de bank zitten komen terug van blessureleed en zijn in principe nog niet toe aan een basisplaats. Jongens als Tyrell Malacia, Christian Conteh en Nicolai Jørgensen hebben in principe nog tijd nodig om echt te kunnen starten, zoals de uit Feyenoord onder 21 doorgeschoven Jordy Wehrmann er vooral in noodgevallen bij is.