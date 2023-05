Feyenoord-directeur Dennis te Kloese benaderd door Tottenham: ‘Vertrek is geen optie’

Hoewel het bij Feyenoord vooral gaat over een mogelijk vertrek van Arne Slot naar Tottenham Hotspur , blijkt de Engelse club het oog (ook) te hebben laten vallen op algemeen directeur Dennis te Kloese. De algemeen directeur is benaderd om in Londen als technisch directeur aan de slag te gaan, maar heeft daar resoluut ‘nee’ tegen gezegd.

,,Het succes van de club heeft ervoor gezorgd dat er voor meerdere mensen binnen de organisatie interesse is”, zegt hij bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. ,,Maar ik heb daar geen interesse in. Ik heb bewust de keuze gemaakt om voor Feyenoord te werken, want ik vind dat een ongelooflijke eer. Daar ligt nog heel veel werk en de sportieve successen zijn een grote stap in de goede richting.”

,,Om dan nu mijn oor ergens anders te luister te leggen, nee dat is helemaal geen optie. Zowel niet op persoonlijk als op professioneel vlak. Mijn gezin is heel goed geland in Nederland, mede door Feyenoord die daar heel veel aandacht aan hebben besteed. Dus daar wil ik heel duidelijk over zijn. Dat gaat niet gebeuren.”

Ook vanuit Mexico wordt er aan de mouw van Te Kloese getrokken. Hij was daar tussen 2014 en 2018 algemeen directeur van de nationale voetbalbond en zou er zo kunnen terugkeren. ,,Maar daar is er altijd paniek, moet ik zeggen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Arne Slot

Voor Slot, die Feyenoord dit seizoen naar de landstitel loodste, heeft Tottenham zich nog niet officieel gemeld in Rotterdam. ,,Hij heeft nog een contract voor twee jaar. Dat is al eerder gezegd en we zijn ook niet door een club benaderd.”

,,We hebben vorig jaar met Arne Slot en zijn management gesproken bij de contractverlenging. Daar zijn bepaalde dingen afgesproken. In februari was er al interesse van een club uit Engeland, van Leeds United, maar daar hebben we toen nee tegen gezegd. Hij wilde daar zelf ook niet heen.”

Dat Slot ook deze zomer zo honkvast zal blijven, durft Te Kloese niet te beloven. ,,Als er interesse is dan moet een club zich bij ons melden en dan gaan we erover nadenken. Hetzelfde geldt voor spelers. Maar hij heeft nog een contract voor twee jaar, dus wij gaan ervan uit dat hij trainer van Feyenoord blijft.”

Slot kreeg vrijdag bij de persconferentie voor de competitiewedstrijd tegen Emmen veel vragen over zijn toekomst en belangstelling uit Engeland. Maar de trainer weigerde daar op in te gaan. Ook tijdens de huldiging voor het landskampioenschap maandag op de Coolsingel gaf hij geen duidelijkheid

Programma, uitslagen en stand Premier League

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Engelse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s over de Premier League.

Bekijk hier onze video's uit de Premier League