Feyenoord door prachtgoal Igor Paixão en stiftje Santiago Giménez op voorsprong tegen Benfica

Feyenoord is het oefenduel met Benfica uitstekend begonnen. In de eigen Kuip kwam het in de eerste helft op een comfortabele 2-0 voorsprong tegen de landskampioen van Portugal. Vooral de treffer van Igor Paixão was er een om in te lijsten.

Na oefenzeges op PEC Zwolle en Club Brugge en gelijke spelen tegen Union Saint-Gilloise en Villarreal, speelt Feyenoord vandaag de vijfde oefenwedstrijd in de voorbereiding. Het Benfica van Roger Schmidt was op papier de lastigste tegenstander, maar Feyenoord maakte in de eerste helft een uitstekende indruk.

Uitgerekend balverlies van voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes leidde de openingstreffer in. Paixão pikte de bal op, trok naar binnen en schoot prachtig via de onderkant van de lat raak. Twintig minuten later verdubbelde Giménez de score. Op de rand van buitenspel werd hij weggestoken en oog in oog met de doelman scoorde hij met een stiftje.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het duel met Benfica is niet alleen een weerzien met Aursnes, maar ook met de deze zomer vertrokken Orkun Kökçü. De fans van Feyenoord kregen voorafgaand aan het duel de kans om afscheid te nemen van hun ex-aanvoerder. De Turks international was zichtbaar aangedaan tijdens zijn afscheidsspeech. „Ik had niet gedacht dat ik emotioneel zou worden. Ik ben jullie dankbaar voor alles. Ik ben hier groot geworden. Het is een prachtige club en ik wens jullie het beste. Wie weet tot in de Champions League.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal