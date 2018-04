Feyenoord duwt FC Twente naar rand van de afgrond

Door Mikos Gouka Het veldspel is nog altijd verre van indrukwekkend, maar Feyenoord heeft inmiddels de serie overwinningen waar het zo naar op zoek was. De 1-3 winst in de Grolsch Veste was voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst alweer de vierde zege op een rij. Feyenoord kon in het warme Enschede voor rust maar zelden echt het gaspedaal vinden. De openingstreffer van Jean Paul Boëtius bleek een uitzondering. De combinatie tussen Jens Toornstra en Nicolai Jørgensen was prima, de steekbal van Toornstra eveneens en de afwerking van Boëtius vakkundig: 0-1. Tekst gaat verder onder de foto.

Knullig

Maar het bleek zoals wel vaker dit seizoen niet het gewenste zetje in de rug voor de nummer vier van de eredivisie. FC Twente kreeg de gelijkmaker zelfs zomaar cadeau. Keeper Brad Jones verspeelde knullig een terugspeelbal van Karim El Ahmadi en de attente Adam Maher vierde de gelijkmaker: 1-1.



Na rust voerde Feyenoord het tempo iets op en FC Twente werd meteen ver achteruit gedwongen. Jørgensen miste een enorme kans op 1-2. Van Bronckhorst bracht kort na een uur spelen Sam Larsson en Robin van Persie in de ploeg. Boëtius en Toornstra waren de slachtoffers die hun plek in de Grolsch Veste moesten afstaan. Niet veel later zette Steven Berghuis Feyenoord eindelijk op voorsprong. Zijn prima treffer, zijn veertiende alweer in de eredivisie, zorgde ongetwijfeld voor een jubelstemming bij aanhangers van Roda JC en Sparta, clubs die afstand willen nemen in de strijd tegen degradatie.



Hakballetje

Voor Berghuis zal zijn doelpuntenproductie even stil blijven staan. De rechterspits kreeg een gele kaart en is zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht geschorst. De meegereisde aanhang van Feyenoord jubelde in Enschede al over de eventueel naderende degradatie voor FC Twente. Zeker toen Jørgensen met een hakballetje de 1-3 aantekende. De Deen wil perse in de dubbele cijfers eindigen qua doelpunten en vierde zijn negende treffer dolblij. Voor Feyenoord is het zondag zaak om FC Utrecht definitief af te schudden in de strijd om de vierde plek. Beide clubs staan dan in de Kuip tegenover elkaar. Als dat lukt volgt een midweeks niemendalletje in Tilburg tegen Willem II alvorens het tijd is voor de bekerfinale op 22 april. De wedstrijd die volgens de spelers het huidige seizoen niet meer kan redden, maar wel nog van een mooi kleurtje kan voorzien. Mooier in elk geval dan het inktzwarte seizoen van FC Twente.