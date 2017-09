Feyenoord en Ajax werken Klassieker af in bomvolle Kuip

Opluchting overheerst bij Corbin-Ong

10:00 Zo flitsend als zijn kapsel, zo inspiratieloos was het spel van Go Ahead Eagles vrijdagavond in en tegen Emmen (0-0). Maar linksback La’Vere Corbin-Ong zag het van de zonnige kant na de bloedeloze remise in de Jens Vesting. ,,Mijn debuut, eindelijk. En we hebben de ‘nul’ gehouden.”