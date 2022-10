Feyenoord en Arne Slot er niet gerust op tegen FC Midtjylland: ‘Wat kunnen wij in vredesnaam verwachten?’

Door Mikos Gouka



Een uitwedstrijd tegen het Deense FC Midtjylland, de bescheiden nummer zeven op de ranglijst van de Deense competitie. Een ploeg ook die de afgelopen jaren kansloos werd afgeserveerd door Ajax in de Champions League-groepsfase van 2020/2021 en PSV in de voorronde van de Champions League in 2021/2022. Dat leek op voorhand de uitwedstrijd voor Feyenoord in poule F om toe te slaan.

Maar de ploeg van Arne Slot is er niet gerust op en dat heeft twee redenen. De grootste is het feit dat FC Midtjylland in de MHC Arena in Herning de vloer aan wist te vegen met Lazio, de topfavoriet in de groep. De 5-1 winst van de ploeg van trainer Albert Capellas Herms, die tussen 2010 en 2014 assistent-trainer bij Vitesse was, maakte diepe indruk op Slot en zijn spelers. ,,Want ik heb Lazio heel hoog zitten’'’, zegt Slot. ,,Als je tegen die ploeg vijf keer kunt scoren, dan zegt dat iets. Toen ik de uitslag zag van Midtjylland tegen Lazio dacht ik ‘wat kunnen wij in vredesnaam verwachten van dat elftal?’.‘’

Daar komt bij dat Feyenoord zelf ook niet feilloos is gebleken de laatste wedstrijden. Na de eclatante 6-0 winst tegen Sturm Graz speelden de Rotterdammers in defensief opzicht voor Sinterklaas tegen PSV en incasseerde het liefst vier doelpunten. En afgelopen zondag tegen NEC bleef het bij een prima eerste halfuur wat de formatie van Slot betreft. NEC benutte de eerste kans op de gelijkmaker en kwam verder nauwelijks nog in problemen.

Wie is nu de favoriet in groep F lijkt de gerechtvaardigde vraag? Slot haalde de theorie van zijn dochter erbij. ,,Die kijkt altijd hoeveel volgers de clubs op Instagram hebben’', zei Slot. ,,En de club met de meeste volgers is dan favoriet.’’

In dat geval is Lazio inderdaad de nummer één, gevolgd door Feyenoord, FC Midtjylland en Sturm Graz. En plek twee betekent half november overwinteren in de Europa League. ,,Maar de vraag is natuurlijk of het is veranderd door de resultaten in de eerste twee wedstrijden’', zegt Slot. ,,Wij hadden heel, heel veel moeite met Lazio. Maar die ploeg verliest hier dus met duidelijke cijfers. Deze club is in de competitie wel grillig. En de 1-0 nederlaag tegen Sturm Graz kwam wel voort uit een evenwichtige wedstrijd.”

Slot heeft vijf spelers thuisgelaten. De zieke Quilindschy Hartman, die terugkomt van een coronabesmetting is in Rotterdam achtergebleven. Net als Mimeirhel Benita, Ezequiel Bullaude, Noah Naujoks en Mo Taabouni. Ze spelen zaterdag in het elftal onder 21 jaar. Slot wil vooral nog dat de intensiteit waarop zijn spelers jagen en terug verdedigen toe zal nemen. ,,We zitten niet op het niveau van vorig seizoen op dat gebied’' zegt hij. ,,Ja, dat is te trainen. Maar het heeft ook te maken met het moment waarop spelers zijn binnengekomen. Met inhoud dus. En de ene speler doet dat van nature wat makkelijker dan de ander.’’