Feyenoord en AZ houden Nederland op koers, maar Portugal komt dichterbij op coëfficiëntenranglijst

Dankzij Feyenoord en AZ beleefde Nederland opnieuw een sterke week op coëfficiëntengebied. Portugal slaagde er echter in om de achterstand op de huidige nummer zes te verkleinen. Mogelijk komen er over een maand nog punten bij voor Nederland.

Behaalde punten

De week die teleurstellend begon door de late nederlaag van Ajax bij Liverpool (2-1), kreeg een succesvol slot. Feyenoord walste over het Oostenrijkse Sturm Graz heen (6-0), terwijl AZ dankzij een 4-1 overwinning op FC Vaduz de volgende ronde van de Conference League nu al ruiken. Opnieuw blijkt het derde clubtoernooi van Europa een garantie op coëfficiëntenpunten. AZ zorgde dit seizoen al voor bijna vijftien procent van het totale aantal behaalde punten van Nederland (4,500 punten).

Het beeld van hoe Nederland er na de tweede Europese groepswedstrijd voor staat, is vanwege het uitstel van Arsenal - PSV logischerwijs niet compleet. Die clash wordt op 20 oktober ingehaald in Londen, waar deze week gerouwd wordt vanwege het overlijden van koningin Elizabeth II.

Punten Portugal en Frankrijk

De Portugezen beleefden een week om van te dromen. Sporting CP stuntte door Tottenham Hotspur te verslaan, terwijl het Benfica van Fredrik Aursnes de ongeslagen status onder Roger Schmidt behield en Juventus in rouw dompelde (1-2 zege). Bijzonder knap is dat beide Portugese ploegen daarmee op koers zijn voor overwintering in de Champions League, waar een enorme coëfficiëntenbonus tegenover staat. Omdat SC Braga won van Union Berlin, kwam de totale weekopbrengst van de Portugezen op één punt.

Volledig scherm Lionel Messi deed het weer eens voor PSG. © ANP / EPA

Nummer vijf Frankrijk begon sterk. Paris Saint-Germain verslikte zich niet in Maccabi Haifa en zorgde voor 0,400 punt. Zorgwekkend voor Nederland is dat PSG overwintering bijna al niet meer kan mislopen en dat de topclub met alle sterren aan boord eindelijk warm lijkt te draaien. In de huidige vorm behoren de Parijzenaars tot de grote titelfavorieten, waardoor Frankrijk de komende maanden een berg aan punten zou verzamelen.

Donderdag werd echter een verschrikkelijke dag voor de Fransen. OGC Nice en Stade Rennes speelden nog gelijk, maar AS Monaco en FC Nantes gingen onderuit. Omdat Frankrijk daarom donderdag slechts 0,333 punt pakte, kon Nederland nipt profiteren.

Huidige stand

Nederland heeft de zesde plaats nog altijd stevig in handen. In de jacht op twee vaste Champions League-tickets vanaf 2024 moeten de vier Nederlandse deelnemers ervoor zorgen dat Portugal op gepaste afstand blijft. Toch slaagden de Portugezen erin om 0,200 punt in te lopen op Nederland. Het gat tussen de nummers zes en zeven van de coëfficiëntenranglijst bedraagt daardoor nu 1,751 punt. Frankrijk heeft 1,431 punten meer dan Nederland.

Voor Nederland maakt het niet uit of het seizoen op de vijfde of zesde positie eindigt. Beide plekken leveren twee tickets voor de groepsfase van de Champions League op. Bovendien mogen de nummers vijf en zes een extra deelnemer aanleveren.

5. Frankrijk - 52,331

6. Nederland - 50,900

7. Portugal - 49,049

Bekijk hier een uitleg over de coëfficiëntenranglijst: