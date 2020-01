Feyenoord-fans mogen met hetzelfde kaartje restant mistduel zien

Kan NAC opnieuw voor volksfeest zorgen tegen PSV?

12:34 Dat PSV vanavond met angst en beven naar Breda komt, is niet waarschijnlijk. Het fort dat het Rat Verlegh Stadion ooit was, is niet meer. En toch, in de laatste drie bekerontmoetingen kegelde NAC, telkens als eredivisionist met goed draaiende teams, PSV uit het knock-outtoernooi.