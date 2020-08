Feyenoord gaat deze week testen op corona

Volgens de zegsman van Feyenoord houdt het testen van spelers en staf geen verband met de ontwikkelingen bij Ajax, dat getroffen is door het coronavirus. Uit bloedtesten die de Amsterdamse club medio juni heeft afgenomen, is gebleken dat meerdere selectiespelers en werknemers antistoffen tegen COVID-19 hebben aangemaakt.

Salomon stelt dat Feyenoord ‘het testen op corona sowieso al wilde intensiveren’. ,,We volgen daarin de richtlijnen van het RIVM”, zegt de woordvoerder. Afgelopen week gaf hij nog aan dat in De Kuip ‘zeer laagdrempelig en niet dagelijks of wekelijks’ wordt getest op het coronavirus. ,,Maar nu de eerste wedstrijden gespeeld gaan worden, gaan we wel vaker testen op corona. Dat stond al op de planning”, aldus Salomon.

Eerste openbare training

Salomon doelt op het oefenduel met stadsgenoot Sparta, komende zondag in De Kuip. In aanloop naar die wedstrijd trainde Feyenoord vandaag voor het eerst openbaar. Dat deed coach Dick Advocaat nog zonder de geblesseerde Tyrell Malacia, Luis Sinisterra en nieuweling Christian Conteh, over wie Feyenoord onlangs aangaf dat het laatste papierwerk nog afgerond moet worden. De verwachting is dat dit op korte termijn gebeurt. Aanvaller Steven Berghuis trainde evenmin mee. Hij is herstellende van een longinfectie en zal er tijdens de derby tegen Sparta nog niet bij zijn in de equipe van Advocaat.