Feyenoord gaat fans meer verspreiden en doet oproep aan fans na waarschuwing minister: ‘Blijf zitten’

,,Als supporters komend weekend niet netjes op hun stoel blijven zitten, kan dat reden zijn om de maatregelen weer aan te scherpen’, zei De Jonge nadat er eerder verbazing was ontstaan in andere sectoren over het feit dat voetbalfans in stadions zo dicht op elkaar zaten. En dat terwijl er andere vakken in de stadions juist helemaal leeg waren.

Komend weekend zal er naar aanleiding van de waarschuwingen vanuit Den Haag toch meer spreiding van de fans plaatsvinden: ,,Omdat staanplaatsen niet zijn toegestaan, zal Feyenoord voor komende zondag in elk geval de stoeltjes in de railseats uitklappen. Verder zijn bij de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles alle vakken weer geopend en in gebruik", zo laat Feyenoord weten.

De club doet bovendien een oproep aan de fans: ,,Feyenoord vraagt supporters met klem om zich zondag te houden aan de coronamaatregelen en te blijven zitten op hun vaste plek in De Kuip. Terug naar de situatie zonder of met minder publiek is voor niemand wenselijk, maar wel een scenario dat dreigt als op onjuiste wijze wordt omgegaan met de uitzonderingspositie die het betaald voetbal momenteel nog heeft. We komen (eindelijk) weer samen; laten we dat voorrecht met elkaar koesteren.”

Voetbalclubs mogen twee derde van de totale stadioncapaciteit bezetten en alle bezoekers moeten een vaste zitplaats hebben. Om meer beleving te creëren had onder meer Feyenoord ervoor gekozen om de supporters juist in bepaalde vakken te bundelen. Niet alleen omdat dit volgens de richtlijnen was toegestaan, maar ook om meer beleving in het stadion te krijgen.