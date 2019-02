Paul HaarhuisPSV – Feyenoord zondag is op voorhand een boeiende wedstrijd. PSV strijdt met Ajax om de titel. En Feyenoord wil de derde plaats vasthouden, want AZ hijgt in de nek. Ook interessant: drie dagen later speelt Feyenoord de bekerkraker tegen Ajax.

In deze korte, vijfdaagse rubriek blikken bekende Nederlanders vooruit, zowel van binnen als van buiten de voetbalwereld. Vandaag: oud-tennisser Paul Haarhuis, PSV-supporter en captain van het Davis Cup en Fed Cup-team.

Of PSV – Feyenoord nog wel een topper te noemen is? ,,Niet in de zin dat beide teams om de titel spelen’’, zegt Paul Haarhuis (53). ,,Maar het leeft absoluut. Het is een heel belangrijke wedstrijd voor PSV. En voor Feyenoord ook als het gaat om plek drie. Er staat genoeg op het spel. Het gaat om prestige en punten. Feyenoord gaat het echt niet rustig aan doen tegen PSV.’’

Quote Ik denk niet dat PSV Feyenoord zomaar even een pak slaag gaat geven Paul Haarhuis Dat Feyenoord vorige week nog kansloos verloor van FC Groningen, zegt Haarhuis helemaal niets. Ook al zou je zeggen dat PSV dan helemaal een maatje te groot is voor de Rotterdammers. ,,Maar dat was Ajax een paar weken geleden ook. En toen werd het ineens een tennisuitslag (6-2). Ik vroeg me al af wanneer ze de tweede set gingen spelen. Feyenoord heeft moeite met ploegen als PEC en Excelsior. Maar tegen Ajax stonden ze er. Dat zullen ze tegen PSV ook doen.’’

Of dat in Eindhoven ook gaat lukken? Feyenoord uit of thuis, het is dit seizoen een wereld van verschil. ,,Het scheelt of je in de Kuip of thuis moet, zoals PSV nu’’, weet Haarhuis. ,,Maar Feyenoord kan een op goede dag van elke ploeg kan winnen. Je moet ze wel serieus nemen. Ik ben er niet gerust op. Ik denk niet dat PSV Feyenoord zomaar even een pak slaag gaat geven. Ook gezien de vorm van PSV denk ik niet dat het easy gaat worden. Voor de winterstop had PSV tien keer gewonnen voordat ze naar Feyenoord moesten…’’

En toen leed de ploeg van trainer Mark van Bommel zijn eerste nederlaag van het seizoen. Andere tijden, want de focus bij de Rotterdammers ligt nu vooral op de bekerwedstrijd van een paar dagen later. Is het voor PSV een voordeel dat Feyenoord komende woensdag voor de beker tegen Ajax speelt? ,,Nee’’, is Haarhuis stellig. ,,De spelers van Feyenoord zullen zich echt wel opladen om tegen PSV te kunnen knallen. Ik denk dat het zelfs een voordeel voor hen is. Als je een week later tegen een ploeg als Fortuna moet spelen, voel je meer vermoeidheid. Tegen Ajax zullen ze volgende week weer het gas erop zetten.’’

