Feyenoord gaat meedoen aan eredivisie voor vrouwen

,,Dit is de logische vervolgstap van vier jaar hard werken”, aldus Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord. ,,Ik denk dat iedereen het erover eens is dat een topclub als Feyenoord in de Eredivisie Vrouwen thuishoort. Nu we van de KNVB de kans krijgen om komend seizoen toe te treden, moeten we die als club pakken. Daarbij beginnen we bescheiden en houden we de kosten gelijk aan die van dit seizoen. Zo bouwen we gestaag aan een lichting Feyenoord Vrouwen die uiteindelijk mee moet gaan doen om de prijzen.”