Feyenoord gaat samenwerken met ‘ambitieuze’ Amerikaanse club

,,Ik ken Orange County SC erg goed vanuit mijn tijd in Amerika”, zegt Feyenoords algemeen directeur Dennis te Kloese. ,,Het is een ambitieuze club die bewezen sterk is in scouting van talenten en daarnaast flink aan de weg timmert op het gebied van digitale ontwikkeling en voetbalinnovatie, waar we als Feyenoord zijnde zeer in zijn geïnteresseerd. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking beide clubs echt verder kan helpen.”