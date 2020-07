Feyenoord gaat voorlopig niet testen op corona: ‘Alle spelers voelen zich goed’

Tweede testronde Opnieuw een positieve coronatest bij Jong AZ: ‘Persoon in kwestie had geen klachten’

15:34 Bij Jong AZ is wederom een persoon positief getest op het coronavirus. Het gaat dit keer om een staflid nadat afgelopen weekend al een speler positief testte. ,,De persoon in kwestie is direct in thuisquarantaine gegaan", laat de Alkmaarse club weten.