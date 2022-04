Feyenoord geeft goede uitgangspositie in 95ste minuut nog weg tegen Slavia Praag

Feyenoord leek in de volle Kuip een 1-2 achterstand goed te maken tegen Slavia Praag, maar zag Ibrahim Traoré in de 95ste minuut nog gelijkmaken: 3-3. Beide ploegen ontmoeten elkaar volgende week in de hoofdstad van Tsjechië voor de return.

Door Mikos Gouka

Orkun Kokcu was het natuurlijk niet ontgaan dat keeper Ondrej Kolar niet bepaald een zekere indruk maakte in de Kuip. De middenvelder van Feyenoord besloot het kort voor tijd er maar op te wagen toen de Rotterdammers een directe vrije trap kregen. De hoek was lastig, maar Kolar was te laat en Feyenoord dacht de volle winst te pakken in een meeslepende wedstrijd. Maar Traoré kreeg de kolkende kuip in de 95ste minuut nog stil.

Voor de kwartfinale van de Conference League werd Arne Slot gevraagd naar het feit dat de UEFA het niet nodig vindt om een VAR te laten meekijken in de eindfase van het toernooi. Slot begon over twee zuivere goals tegen Partizan Belgrado die niet werden toegekend, maar ook over het feit dat een VAR geen garantie biedt op een goed gevoel, zoals de trainer van Feyenoord had ervaren in de eredivisie.

Volledig scherm © Mischa Keemink

Het verklaarde de woede op de bank van Feyenoord toen arbiter Umut Meler voor de rust floot. De Turk had de 1-1 van Peter Olayinka met een VAR waarschijnlijk geannuleerd. De inzet van Olayinka verdween immers in het Rotterdamse doel terwijl Yira Sor daar in buitenspelpositie stond en op die manier voorkwam dat Gernot Trauner nog iets kon ondernemen om de treffer te voorkomen.

Dat het 1-1 stond halverwege viel bij Feyenoord zwaar op de maag. De Rotterdammers waren betere ploeg geweest. De openingstreffer van Luis Sinisterra viel uit een flitsende counter waar Reiss Nelson het voorwerk deed en keeper Ondrej Kolar op het verkeerde been stond bij de poging on de korte hoek, een optie waar Sinisterrs met regelmaat voor kiest.

De Colombiaan was op dreef. Niet veel later was hij betrokken bij een grote kans op de 2-0, maar de poging van Orkun Kokcu spatte tegen de onderkant van de lat uiteen. Sinisterra testte later nog eens de kwaliteiten van Kolar, die terrnauwernood kon redden.

Na het fluitsignaal voor de rust ging het dus even los. Umut Meler stuurde Marino Pusic met een rode kaart naar de tribune en gaf Olayinka en keeper Ofir Marciano een gele kaart. Pusic had de doelpuntenmaker van de Tsjechen bij zijn keel beet en dat was Meler niet ontgaan.

Volledig scherm © Pro Shots / Kay int Veen

Na rust moest Feyenoord de draad weer oppakken en Guus Til had al vrijwel direct succes. De aanvallende middenvelder zag Kolar de bal naast zijn doel grabbelen. Aan de andere kant had de razendsnelle Sor een vrije doortocht maar de Nigeriaan schoot over.

Het bleek uitstel. Sor tikte een voorzet Ivan Schranz simpel binnen, waar keeper Marciano meer had moeten doen om de assist weg te werken. Feyenoord antwoordde weer snel. Invaller Cyriel Dessers was de aangever en de mee ten aanval getrokken verdediger Marcos Senesi maake de 2-2. Dit keer waren de Tsjechen boos want Sinisterra had in de aanloop een verdediger van Slavia ten val gebracht.

In de meer dan vermakelijke tweede helft had vervolgens Olayinka de 2-3 op zijn hoofd, maar de aanvoerder knikte naast. Kokcu dacht de wedstrijd te beslissen met een rake vrije trap. Maar een behendig hakje van Ibrahim Traoré bepaalde de eindstand en zo de pittige uitgangspositie voor het treffen in Praag. Daar zullen de Rotterdammers zich moeten wapenen tegen een hectisch avondje in Tsjechie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.