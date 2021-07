Feyenoord geeft nog één knipoog naar Berghuis: rugnummer vergeven via WhatsApp

Die video is een directe verwijzing naar een screenshot dat rondging op social media, nadat bekend werd dat Berghuis mogelijk Feyenoord zou gaan verlaten voor Ajax. De Oranje-international stapte uit een groepsapp van de spelers. Daarop reageerden onder anderen Jens Toornstra en Bryan Linssen spottend. Aan dat detail is ook gedacht in het filmpje dat de Rotterdammers vandaag verspreiden op social media.



In de groepschat, die net als op het screenshot ‘Feyenoord 2021-2022' heet, zien we Kökçü schrijven: ‘Hey boys! Ik stuur jullie ook even mijn nieuwe nummer’. Daarna volgt een foto van de middenvelder met zijn nieuwe shirt. De reacties van Toornstra en Linssen zijn identiek aan die op het screenshot dat rondging.



De tekst dat Kökçü een nieuw nummer heeft, is overigens ook een rechtstreekse verwijzing naar Berghuis. Hij stapte uit de groep omdat zijn telefoonnummer was uitgelekt en aanhangers van Feyenoord hem volgens een ingewijde ‘vervelende teksten stuurden’. Daarop besloot hij een nieuw telefoonnummer te nemen.