Feyenoord geeft PSV ongekend pak slaag, onvrede in Eindhoven groot

Door Mikos Gouka



Arne Slot glimlachte in de aanloop naar de kraker tegen PSV een paar keer als het over de te hanteren tactiek van zijn ploeg in Eindhoven ging. De trainer hangt de filosofie aan altijd en overal te willen domineren, maar is volgens eigen zeggen ook zeker niet naïef. Twee dagen voor de wedstrijd schetste hij nog eens een beeld van het proces dat hij voor ogen heeft in Rotterdam. Bij AZ domineerde hij eerst tegen de clubs uit het rechterrijtje van de eredivisie, later ook tegen de clubs in het linkerrijtje inclusief de traditionele top drie en tenslotte in eigen stadion tegen Europese subtop als Real Sociedad en Napoli.

,,Maar soms gaat het sneller dan het tijdspad dat ik net schets’’, zei Slot. Tegen PSV weigerde hij vol op de aanval te spelen, maar ingraven was ook geen optie. De trainer liet Bryan Linssen aan de kant en liet Guus Til als spits opdraven. De international zette samen met Toornstra soms vol druk op het centrale verdedigingsduo van PSV, maar in fases plooide Feyenoord voor rust ook diep terug op eigen helft.

PSV had duidelijk moeite met de Rotterdamse tactiek. In eerste instantie niet om de Rotterdamse aanvallen onschadelijk te maken, maar wel om zelf in aanvallend opzicht een gaatje te vinden in de hechte formatie van Feyenoord.

Weinig kansen

Voor de pauze kreeg alleen aanvoerder Cody Gakpo een fraaie kans, maar de aanvaller schoot naast. Daar stond van Rotterdamse kant een mooie schietkans van Til tegenover. De gelegenheidsspits schoot de bal te voorzichtig en vooral te onnauwkeurig.

Volledig scherm Jens Toornstra viert de openingstreffer. © Pro Shots / Toin Damen

Vlak voor rust verslikte PSV zich wel in een snelle aanval van Feyenoord. Marcus Pedersen liet Philipp Max zijn hielen zien en de prima voorzet van de Noor werd door Jens Toornstra fraai achter keeper Joel Drommel gemikt: 0-1.

Na de pauze was het vooral wachten op het tactische antwoord van PSV-trainer Roger Schmidt. De Duitser had voor rust tot zijn spijt moeten constateren dat Eran Zahavi en Mario Götze nauwelijks in het stuk voorkwamen terwijl het centrale verdedigingsduo Ramalho en Armando Obispo slordigheid op slordigheid wisten te stapelen in de opbouw. En Philipp Max bewees nog maar eens dat hij zijn kracht moet halen uit aanvallende acties waar hij in defensief opzicht te vaak steken laat vallen.

Volledig scherm De wissel van Cody Gakpo zorgde voor veel onbegrip. © ANP

Feyenoord wisselde in de rust logischerwijs niet, PSV bracht meteen het trio Yorbe Vertessen, Ritsu Doan en Ryan Thomas voor Gotze, Zahavi en Davy Pröpper. Gakpo kreeg tien minuten na rust de eerste kans op de 1-1, maar zijn kopbal ging voorlangs.

Striemend fluitconcert

Toen de aanvoerder even later werd gewisseld daalde er een striemend fluitconcert neer op Schmidt en zijn assistenten. Bovendien was niet de gevreesde Noni Madueke zijn vervanger maar Carlos Vinicius. De wissel van Feyenoord kon wel applaus rekenen. Til ging en Linssen kwam en de Limburger combineerde niet veel later handig met Sinisterra om vervolgens de 0-2 achter Drommel te schieten. Het bleek de genadeklap voor PSV, dat de koppositie kwijt is geraakt aan Ajax. Toornstra schoot in de slotfase nog keurig 0-3 binnen, waarna Dessers voor de 0-4 zorgde.

Volledig scherm De geslagenheid is groot bij de PSV'ers. © Pro Shots / Toin Damen

‘We zijn op de goede weg’ ,,Het was een goede wedstrijd van ons”, zei Jens Toornstra vlak na het laatste fluitsignaal voor de camera van ESPN. ,,We zijn al een tijdje met dit proces bezig. We maken stappen en als je dan zo tegen PSV kan spelen, dan ben je op de goede weg.” ,,We zijn er steeds meer bewust van dat we druk moeten blijven zetten”, zei Toornstra. ,,We waren ook redelijk vast aan de bal en door goede goals trekken we aan het langste eind. Vandaag waren we beter dan PSV, maar twee weken geleden verliezen we van FC Utrecht. We moeten stappen maken en ook die wedstrijden niet verliezen.” Volledig scherm Jens Toornstra © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.