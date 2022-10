Feyenoord geeft tegen Midtjylland opnieuw voorsprong uit handen en blijft steken op gelijkspel

Met videoOm de knock-outfase van de Europa League te bereiken moet Feyenoord vooral in de Kuip toeslaan. Maar net als in Denemarken kon de ploeg van Arne Slot een voorsprong niet over de streep trekken: 2-2.

Een striemend fluitconcert begeleidde arbiter Rade Obrenovic op weg naar de spelerstunnel. Assistent-trainer John de Wolf liep nog achter de leidsman aan om zijn ongenoegen te laten blijken. Voor Feyenoord voelde de 2-2 in eigen stadion tegen FC Midtjylland aan als een gemiste kans.



FC Midtjylland was alleen in de openingsfase de betere ploeg geweest. Toen Feyenoord echt het gaspedaal indrukte leek de winst voor het grijpen. Arne Slot zelf gaf voor de pauze een duidelijk statement af aan zijn ploeg. Toen aanvoerder Erik Sviatchenko de bal uit had getikt stormde de trainer van Feyenoord opeens voor zijn dug-out langs om met een stiftje de bal zo snel mogelijk in de handen van de Mexicaanse spits Santiago Gimenez te krijgen. Het deed een klein beetje denken aan Giovanni van Bronckhorst die op 14 mei 2017 tijdens de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles als trainer de bal pijlsnel in de handen van rechtsback Bart Nieuwkoop liet belanden om zijn club op jacht te laten gaan naar een grote prijs.

Die hoofdprijs was in de Kuip tegen FC Midtjylland natuurlijk niet te verdienen, maar Slot gaf in aanloop naar de vierde poulewedstrijd in groep F wel al verschillende keren aan dat de knock-outfase van de Europa League bereiken voor Feyenoord nog steeds als iets bijzonders moet worden gezien. Het gebeurde volgens de trainer immers niet voor niets voor het laatst in 2014, toen Fred Rutten in de Kuip nog de sportieve scepter zwaaide.



Om weer eens zover te geraken moet Feyenoord de wedstrijden in de eigen Kuip winnen, rekende Slot een dag voor de wedstrijd nog maar eens voor. Dat straalde niet van de openingsfase af. Maar Gustav Isaksen verscheen moederziel alleen voor keeper Justin Bijlow nadat hij Marcos López met speels gemak zijn hielen had laten zien. Bijlow behoedde Feyenoord met een fraaie redding van een achterstand. Het bleek uitstel van executie. Toen Alireza Jahabakhsh de bal te simpel had verspeeld vuurde Emiliano Martínez van afstand raak: 0-1.

Weer op voorsprong

Gernot Trauner, op één foutje na rust na met afstand de beste speler aan de kant van de Rotterdammers, had pech dat zijn inzet eerste tegen de paal kwam en de rebound via de 33-jarige keeper Jonas Lössl uit het doelgebied verdween. Lössl kreeg de felicitaties van zijn opgeluchte verdedigers, maar de vreugde was van korte duur. Spits Gimenez worstelde zich langs twee Denen en bediende Sebastian Szymanski. De Pool behield het overzicht en stelde Quinten Timber in staat om 1-1 achter Lössl te mikken.



Direct na rust deelde Feyenoord een tweede tik uit aan de bezoekers van trainer Albert Capellas. Lutsharel Geertruida verlengde fraai een corner en David Hancko tikte bij de tweede paal makkelijk binnen. De Slowaak leek de winst veilig te gaan stellen, waar hij zondag ook al had gescoord tegen FC Twente.

Maar in de Europa League wedstrijden winnen, is ook messcherp zijn bij standaardsituaties. In een fase waarin Feyenoord de wedstrijd stevig in handen had liet Marcus Pedersen zich te makkelijk verrassen bij een makkelijk gegeven vrije trap. Aanvoerder Sviatchenko profiteerde en kopte fraai binnen: 2-2.

Feyenoord wist dat een puntje in de eigen Kuip niet voldoende was en zette nog eens flink aan. Invaller Patrik Walemark kreeg de beste kans. De Zweed raakte tot teleurstelling van de supporters de paal. De 2-2 voelde tegen de Denen voor de tweede keer in een week tijd als een gemiste kans.

Kökçü: ‘Beter dan vorige week’

Orkun Kökçü blikte na de wedstrijd terug op het 2-2 gelijkspel. ,,We hadden zeker meer verdiend vandaag. We speelden beter dan vorige week, waren dominant aan de bal en hebben veel gecreëerd. Uiteindelijk laten we dat onbenut. We hebben meer verdiend”, zegt de aanvoerder. ,,Het veldspel zag er redelijk uit en resulteerde in een paar kansen, maar 2-2 is te weinig.”

