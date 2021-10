Feyenoord geen baas meer in eigen Kuip: ‘De club heeft altijd dat ruwe randje gecultiveerd’

Messcherp PEC Zwolle werkt aan zelfver­trou­wen en laat pover De Graafschap in beker kansloos

26 oktober PEC Zwolle wilde aan het juiste gevoel werken, zelfvertrouwen kweken en na de eerste seizoenszege in de eredivisie ook een ronde verder komen in de KNVB-beker. Trainer Art Langeler werd dinsdagavond op zijn wenken bediend en zag zijn prima spelende PEC in eigen huis even eenvoudig als verdiend afrekenen met een zwak De Graafschap (4-1).