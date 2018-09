Feyenoord: geld is op, kans voor de jeugd

Paal vraagteken bij PEC Zwolle; Bouy wel inzetbaar tegen Vitesse

12 september Het is nog niet duidelijk of PEC Zwolle zondag in het thuisduel met Vitesse (16.45 uur) kan beschikken over Kenneth Paal. De linksback bezeerde in de oefenwedstrijd tegen Heerenveen vorige week een pees in de knie en heeft de groepstraining nog niet hervat. Ouasim Bouy deed dat ondanks 'een lichte neusblessure' al wel.