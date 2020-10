Feyenoord grijpt koppositie na overtuigende zege in Tilburg

Door Mikos Gouka



Met een gebalde vuist vierde Bryan Linssen kort na rust zijn eerste doelpunt in dienst van Feyenoord. De bal was zomaar voor zijn voet gevallen en met een droge knal zette hij de Rotterdammers op 1-2. Een belangrijke treffer voor de speler zelf, maar zeker ook voor de technische leiding van de club. Linssen moest namelijk als centrumspits aan de bak in Tilburg tegen Willem II. Nicolai Jørgensen vertoeft zoals bekend voorlopig weer in de lappenmand. Zijn back-up Robert Bozeník maakte geen goede indruk verleden week tegen ADO. Advocaat besloot het helemaal anders te doen en Linssen naar de punt van de aanval net verhuizen.

Aanvankelijk had Linssen het, net als zijn ploeggenoten overigens, nog moeilijk in Tilburg. Vangelis Pavlidis zorgde al snel voor 1-0. Maar Feyenoord kwam ook tegen FC Twente en ADO op achterstand en raakt daar blijkbaar niet van in de war. Ridgeciano Haps maakte op aangeven van João Teixeira al snel 1-1. Linssen kreeg een prima kans op de 1-2, maar Robbin Ruiter redde nog. Direct na rust was de transfervrij bij Vitesse weggeplukte spits dus wel trefzeker. Een bevrijding, zo stelde hij na afloop: ,,Dat zag je ook wel aan mijn manier van juichen, denk ik. Eindelijk is het begin gemaakt. Daar ben ik heel blij mee, al hadden het er wel vier meer mogen zijn. Ik vond het prima om centraal te spelen. Daar hadden we de hele week op getraind. Bij Vitesse had ik die rol ook, maar dat was toen in een systeem met twee spitsen. De eerste is nu in elk geval gemaakt. Soms heb je fases dat je te veel gaat nadenken, omdat je te lang niet hebt gescoord. En als je gaat nadenken, gaat het vaak mis. Bij die goal die ik nu maakte, kon ik helemaal niet nadenken, daar had ik helemaal geen tijd voor. Het was best een moeilijke bal om in te schatten, maar ik wist hem net op het juiste moment te raken. In de volgende wedstrijden denken we nergens meer bij na en gaan er meer ballen in. Dan gaat alles vanzelf.”

Het was verdiend en Feyenoord kreeg vervolgens kans op kans om het duel al meteen te beslissen. Steven Berghuis, niet toevallig weer op aangeven van Teixeira, zorgde na een vloeiende aanval voor 1-3. Linssen kreeg twee goede mogelijkheden om zijn rendement op te schroeven, maar eenmaal redde Ruiter en een kopbal van Linssen ging over. Die vierde Rotterdamse goal kwam er toch. En hoe. Berghuis kreeg de bal cadeau van Ruiter en schoot de bal schitterend over twee verdedigers in het lege doel.

Al met al werd het een vrij eenvoudige middag voor Feyenoord, dat voor de interlandbreak zomaar Ajax op de ranglijst passeerde. Dat stemde Advocaat tevreden. En datzelfde zal zijn gevoel zijn geweest over het debuut van Uros Spajic. De Serviër was volgens Advocaat eigenlijk nog niet toe aan een debuut, maar na de blessures van Eric Botteghin en Sven van Beek haakte vrijdag Lutsharel Geertruida af en op zaterdag George Johnston. Spajic moest aan de bak en de Serviër bleef kaarsrecht overeind in Brabant.

Advocaat zag een een uitstekend Feyenoord, zo zei hij voor de camera van FOX Sports. ,,In de voorbereiding kregen we met deze formatie ook mogelijkheden en dat zetten we in deze wedstrijd door. We hebben heel goed gespeeld, heel volwassen. Er stond echt een elftal en Teixeira kan er wel wat van. Spajic was ook geweldig, die heeft twee dagen getraind. En je moet niet vergeten dat Willem II hier veertien wedstrijden niet verloren had. Het zag er gewoon goed uit, ook voor de toekomst, want er komen ook weer spelers terug. Nico (Jørgensen) duurt nog wel één of twee weken, maar concurrentie is bepalend.”

