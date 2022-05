Feyenoord grijpt naast Europese prijs: effectief AS Roma wint de Conference League

Waar de supporters van Feyenoord zo voor vreesden werd waarheid. Op achterstand komen tegen AS Roma en de Romeinse muur niet meer omver kunnen duwen in het restant. De Rotterdammers grepen naast de Conference League.

Door Mikos Gouka

Er was een klaterend applaus van de meegereisde aanhang. Als dank voor de prachtige serie wedstrijden in Europa die de spelers van Feyenoord achttien duels op de mat hadden gelegd. De finale werd geen passend sluitstuk. Kort na rust raakten de Rotterdammers de paal en de lat en in de slotminuut kreeg Bryan Linssen nog een grote kans op de gelijkmaker. Verder was het beuken op een Romeinse muur die maar niet om wilde vallen in het snikhete Tirana.

Arne Slot moet zich halverwege de finale even Louis van Gaal of Peter Bosz hebben gevoeld. De wedstrijd van het slot halen in een eindstrijd tegen een ploeg van José Mourinho, dat bleek al zo vaak een onmogelijke opgave. Na een mislukte eerste helft moest Feyenoord in Tirana al schroom van zich afgooien om er nog een echte finale van te maken.

Binnen een minuut na de pauze waren de Rotterdammers al gevaarlijker dan in de hele eerste helft. Een bal tegen de paal via Trauner en de Romeinse verdediger Ibanez en een inzet van Guus Til die werd gekeerd door keeper Rui Patricio. De Portugees was niet veel later weer een sta-in-de-weg voor Feyenoord toen hij een vlammend schot van Tyrell Malacia via de lat uit zijn doel wist te houden.

Het was het Feyenoord waar de aanhang in het stadion, in de eigen Kuip en thuis voor de televisie zo op had gehoopt in deel één. Maar Feyenoord kwam niet los tegen AS Roma. En omdat spits Nicolo Zaniolo met een prima aanname en een fraai stiftje voor 0-1 had gezorgd, leek de finale niet het zo gedroomde feest op te leveren voor de formatie van Slot.

Dat Gernot Trauner mis zat bij de lange bal van Gianluca Mancini was tekenend. Veel Feyenoorders die kriskras door Europa in achttien wedstrijden zo betrouwbaar en zorgvuldig waren gebleken, leken nu zichzelf niet. Zo zat ook volksheld Cyriel Dessers in de achterzak van Chris Smalling en was Guus Til zoekende naar de ruimte voor zijn gevaarlijkke loopacties en kon Orkun Kokcu zijn medespelers niet zo makkelijk vinden als normaal.

Het moest dus allemaal in deel twee in het benauwde Tirana gebeuren voor de Rotterdammers tegen een Italiaanse formatie én een Portugese trainer die een wedstrijd dood maken als een kernkwaliteit mogen beschouwen. Slot zag Orkun Kokcu nog uithalen, maar dit keer lag Smalling er met lijf en ledematen voor. Guus Til verdween als eerste naar de zijkant bij de Rotterdammers. Jens Toornstra kwam. Maar AS Roma bleef overleven met Roger Ibanez die Dessers blokte met alles wat hij in zich had nadat Smalling was uitgegleden.

AS Roma kwam er niet meer uit. Mourinho haalde Zalewski en Zaniolo naar de kant voor Spinazzola en Veretout. Feyenoord zocht naar het momentum om de Romeinen weer met de rug tegen de muur te krijgen. Slot haalde Trauner en Nelson naar de kant voor Linssen en Pedersen om een slotoffensief te ontketenen. Het kwam er niet meer van in Tirana, al kreeg Linssen nog een mooie kans in blessuretijd. Maar ook hij klopte Rui Patricio niet. En dus vloeiden er Rotterdamse tranen van diepe teleurstelling. Het besef dat Feyenoord prachtige dingen heeft laten zien tussen juli en mei, dat zal nog wel komen bij de spelers. Het parcours door Europa duurde één horde te lang voor de Rotterdammers.

