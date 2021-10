Feyenoord haalt fel uit naar hooligans: ‘Krankzinnig, laf en onacceptabel’

In een statement biedt Feyenoord zijn excuses aan aan de Duitsers en haalt de club in ongekend felle bewoordingen uit naar de agressievelingen. ,,Feyenoord vindt het verschrikkelijk dat dit afgevaardigden van 1. FC Union Berlin ten deel is gevallen. De club neemt dan ook op alle mogelijke manieren afstand van de mensen die zich tot deze laffe daad hebben verlaagd en is van mening dat niemand die Feyenoord en de stad op een dergelijke krankzinnige manier in een negatief daglicht brengt zich supporter kan en mag noemen.’’

De verantwoordelijken kunnen een plekje in de Kuip voor de rest van hun leven vergeten als bekend is wie ze zijn. ,,Feyenoord is van mening dat de (sportieve) strijd tussen twee voetbalclubs, in dit geval Feyenoord en 1. FC Union Berlin, te allen tijde op het veld plaatsvindt gedurende negentig minuten en nooit of te nimmer op andere wijze, al helemaal niet door mensen te bedreigen of te verwonden. Voor personen die daar anders over denken is nul komma nul plaats bij de club.’’