Feyenoord haalt gewilde Quinten Timber voor recordbedrag weg bij FC Utrecht

Voor de 21-jarige Quinten Timber is al maanden veel belangstelling. Clubs uit binnen- en buitenland wilden hem inlijven. Feyenoord is de meest slagvaardige gebleken. Mogelijk nog vandaag wordt een akkoord verwacht. Met de overgang is een vaste transfersom van 8,5 miljoen euro gemoeid, meer dan de Rotterdammers ooit voor een speler betaalden.

Timber, die in de jeugdopleidingen van zowel Feyenoord als Ajax speelde, was afgelopen seizoen de smaakmaker bij FC Utrecht. Om die reden werd al een poosje rekening gehouden met zijn vertrek. Inmiddels is de 21-jarige Can Bozdogan van Schalke 04 als opvolger vastgelegd in Galgenwaard. Hij staat als groot talent te boek in Duitsland. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor het Turkse Besiktas.