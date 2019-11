Feyenoord heeft na gelijkspel tegen Rangers wonder in Porto nodig

Advocaat had zijn voormalig werkgever uit Schotland vooraf volop complimenten gegeven over hun niveau, maar in de eerste helft was Feyenoord veel beter dan de Schotten. Alleen scoren de Rotterdammers dit seizoen enorm moeilijk. Het is één van de redenen dat Advocaat al bij Frank Arnesen, de nieuwe technisch directeur in de Kuip, heeft aangeklopt. Advocaat wil hoe dan ook aanvallende versterkingen in de winterstop, zeker nu de fysieke gesteldheid van Nicolai Jørgensen zo broos blijft.



Feyenoord scoorde voor de pauze slechts eenmaal toen Jens Toornstra zijn schot via verdediger Filip Helander in de hoek naast keeper Allan McGregor zag eindigen: 1-0. Na rust hoopte Advocaat dat zijn ploeg met dezelfde stormloop op zoek zou gaan naar de tweede treffer om op die manier de Schotten op onderling resultaat achter zich te laten op de ranglijst. Maar keeper Nick Marsman, die de geblesseerde Kenneth Vermeer onder de lat verving, zag kort na rust twee steenharde kopballen van de Colombiaan Alfredo Morelos achter hem belanden. Bij de eerste goal was de Zuid-Amerikaan met zijn voorhoofd attenter dan Marcos Senesi, bij de 1-2 wist hij ingeklemd tussen Eric Botteghin en Senesi toch knap doeltreffend toe te slaan.