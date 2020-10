Feyenoord heeft voor Berghuis alles gedaan en nog twijfelt hij

Ik keek naar Sparta tegen AZ en dacht: hoe is dit toch mogelijk? Dit gaat nog wel even pijn doen in Alkmaar. Oké, keeper Bizot was dramatisch, maar als je voor rust zo goed speelt en het dan na 0-4 helemaal laat liggen, dan is er iets aan de hand met die spelers. Daar gaat nog lang over worden gesproken.