Feyenoord helpt Nederland met zege aan achtste plaats op coëfficiëntenranglijst

België beleefde namelijk een dramatische week op Europese bodem. Afgelopen woensdag ging Club Brugge kansloos onderuit tegen Borussia Dortmund (0-3), terwijl Royal Antwerp FC (0-1 tegen LASK Linz), Standard Luik (3-1 tegen Lech Poznan) en AA Gent (2-1 tegen Rode Ster Belgrado) eveneens matig presteerden. Daardoor kon Nederland uitlopen naar een minieme voorsprong van 0,5 coëfficiëntpunt. Eerder in het seizoen liepen de Belgen juist uit op Nederland. Het is tekenend voor de waanzinnige opmars die de laatste jaren is ingezet. Na internationale gloriejaren raakte het Nederlandse voetbal rond 2017 in verval. In dat jaar bekleedde Nederland slechts de dertiende plaats, waardoor het voor het eerst in jaren geen directe deelnemer aan de Champions League leverde.