Feyenoord herovert koppositie na zege op SC Heerenveen

De uitbeurt in Friesland tegen Heerenveen kon vooraf worden bestempeld als nog één van de meest pittige, resterende opdrachten voor de ploeg van trainer Arne Slot. De Friezen zijn stug en lastig te kloppen en Slot zal na een moeizame openingsfase opgelucht adem hebben gehaald.

Sydney van Hooijdonk schoot een keer over en bij poging twee van de spits van Heerenveen, kon David Hancko nog voor opruiming zorgen. Pawel Bochniewicz leek wél succes te hebben, maar Jochem Kamphuis annuleerde de openingstreffer na interventie van VAR Clay Ruperti die na lang bestuderen van de beelden oordeelde dat Ché Nunnely buitenspel had gestaan voordat de Pool de bal in het doel kon schuiven.

Net op het moment dat Heerenveen dacht aan het uitdelen van de volgende speldenprik sloeg Feyenoord toe. Hancko verlengde een corner en Lutsharel Geertruida tikte binnen: 0-1. Feyenoord duwde meteen door. Santiago Giménez leek allesbehalve lekker in de wedstrijd te zitten in Friesland, maar de manier waarop hij keeper Xavier Mous verschalkte was vakwerk waarbij hij voldoende tijd en ruimte kreeg om de verre hoek te zoeken: 0-2.

Kraker met AZ wacht in de Kuip

Op aangeven van Quilindschy Hartman had Quinten Timber ook voor 0-3 moeten zorgen maar de aanvallende middenvelder schoot over. Dat betekende dat Heerenveen nog met enige moed aan de tweede helft begon. Maar Feyenoord bleef de regie strak in handen houden in de wetenschap dat winst in het Abe Lenstra Stadion in elk geval weer de koppositie in de eredivisie zou opleveren. Bovendien kan eerste belager AZ volgende week in de onderlinge confrontatie in de Kuip op een gaatje worden gezet als Feyenoord de topper in eigen stad zou winnen.

Syb van Ottele ziet zijn ziedend schot in de bovenhoek verdwijnen.

Wereldgoal Syb van Ottele

Heerenveen kwam een kwartier voor tijd uit het niets opeens op 1-2. Invaller Syb van Ottele joeg de bal van afstand schitterend in de bovenhoek. Het zorgde ervoor dat het Abe Lenstra Stadion weer wakker leek te schrikken. De aansluitingstreffer bracht in elk geval de spanning terug in de wedstrijd.

Orkun Kökçü moest gepruts in de aanvalslinie van Jahanbakhsh en Pedersen met een sliding corrigeren en dat kostte de aanvoerder een gele kaart die hem de wedstrijd tegen AZ komende zaterdag zal kosten. Het zijn zorgen voor later, zoals ook het geblesseerd uitvallen van Igor Paixão dat is. Trainer Arne Slot en zijn spelers waren vooral opgelucht dat de volle mep werd gepakt in Friesland.

