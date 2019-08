Feyenoord: Het bouwen is nu pas begonnen

Van Bommel: Een grote wedstrijd, niet alleen voor tegenstan­der

7 augustus Volgens coach Mark van Bommel is de ontmoeting met FK Haugesund in de derde voorronde van de Europa League veel meer dan een formaliteit. ,,Het is een grote wedstrijd en zeker niet alleen voor de Noren”, verklaarde hij in zijn vooruitblik op de ontmoeting van donderdag. ,,Wij moeten door naar de play-offs.”