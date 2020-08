Feyenoord hoopt met hulp Volendam op komst Antonucci

Feyenoord knutselt aan een manier om de Belg Francesco Antonucci over te nemen van AS Monaco. Om de middenvelder vast te kunnen leggen heeft technisch directeur Frank Arnesen de hulp nodig van FC Volendam. Daar speelde de voormalig speler van Anderlecht en Ajax afgelopen seizoen al op huurbasis.

Volendam-trainer Wim Jonk ziet in Antonucci een speler die in de toekomst nog grote stappen kan gaan zetten. De 21-jarige Antonucci zou wederom in Volendam moeten neerstrijken.

De transfer van Antonucci kan in termijnen aan Monaco worden betaald. Volendam zou dan een eerste deel voor zijn rekening nemen. Feyenoord, dat nu vrijwel geen geld te besteden heeft, zou dan later de rest van de transfer voor z’n rekening nemen. Als de Belg in de toekomst kan worden doorverkocht, deelt Volendam uiteraard mee in de transfersom.

De gecompliceerde deal is volgens ingewijden nog niet rond. Voor trainer Dick Advocaat is de eventuele komst van Antonucci overigens bijzaak. De speler zou pas over een jaar naar de Kuip komen. Eerst is Volendam zijn werkterrein, als alles daadwerkelijk rond komt.