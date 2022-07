Feyenoord hoopt op Alireza Jahanbakhsh: ‘Dat had beter gekund afgelopen seizoen’

Door Mikos Gouka



De treffer die Alireza Jahanbakhsh maakte in de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg, leverde veel gebalde vuisten op aan Rotterdamse kant. In het Oostenrijkse Anif presenteerde Feyenoord zich tegen de landskampioen van Oostenrijk meer dan verdienstelijk, maar dat het overwicht ook in doelpunten kon worden uitgedrukt was misschien wel de grootste winst voor de ploeg van Arne Slot.