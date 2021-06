Feyenoord houdt poot voorlopig stijf bij pikante transfer Berghuis

Geen publiek bij oefenduels GA Eagles in Terwolde, wedstrijd met RKC begint vroeger

10:26 Go Ahead Eagles speelt komende zaterdag de oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk zoals verwacht zonder publiek. Het duel in Terwolde wordt al in de middaguren gespeeld en begint om 14.30 uur.