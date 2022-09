Feyenoord in Rome voor Europa League-opener tegen Lazio

Ajax-Rangers Ajax staat meteen voor mogelijk cruciaal duel bij start CL: ‘We spelen voor de zege, dat moeten we uitstralen’

Ajax is op de hoede voor Rangers FC. De Schotse Europa League-finalist mag dan op papier de minste ploeg zijn in de Champions League-groep, trainer Alfred Schreuder ziet dat Giovanni van Bronckhorst een georganiseerde en goed voetballende ploeg heeft gesmeed. ,,We zullen op ons best moeten zijn om ze te verslaan.”

