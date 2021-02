Feyenoord in vicieuze cirkel: Het moet weer eens allemaal anders

Misschien wel de meest treffende anekdote over Feyenoord komt van cabaretier Gerard Cox. De 80-jarige Rotterdammer vertelde ’m laatst nog eens in de Dick Voor Mekaar Podcast. Het verhaal gaat over het prototype van een supporter van Feyenoord. Iemand die van top tot teen gek was van zijn club. Die aanhanger was eind jaren 30 al jarenlang zeer gecharmeerd van verdediger Gerard Kuppen, die bij Feyenoord prima speelde maar tot ontsteltenis van de supporter maar niet werd geselecteerd voor het Nederlands elftal.