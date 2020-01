‘Feyenoord is de overtreffende trap, het is nooit rustig’

PEC Zwolle neemt Rav (15), het broertje van Sepp van den Berg, mee naar Spanje

3 januari Rav van den Berg gaat met PEC Zwolle op trainingskamp. Het 15-jarige broertje van Liverpool-speler Sepp is door trainer John Stegeman opgenomen in de selectie waarmee komende week in het Zuid-Spaanse Mijas voorbereidingen getroffen worden op de tweede seizoenshelft.