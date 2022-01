Feyenoord kan bij zege afstand nemen van Vitesse

voorbeschouwing Debuteren­de doelman Fabian de Keijzer (21) moet Ajax van scoren weerhouden

Fabian de Keijzer (21) debuteert komende zondag in een officieel duel van de hoofdmacht van FC Utrecht. De doelman van Jong Oranje is tot eerste doelman uitgeroepen en wordt direct voor de leeuwen gegooid in wat in Utrecht bekendstaat als de wedstrijd van het jaar, thuis tegen Ajax.

14 januari