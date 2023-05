Feyenoord kan dankzij Santiago Giménez champagne koud zetten: volgende week kampioensduel in Kuip

met videoOok de derby tegen Excelsior de volle buit op (0-2). Feyenoord won door twee treffers van Santiago Giménez en kan het karwei zondag in de eigen Kuip tegen Go Ahead Eagles afmaken.

Natuurlijk had Feyenoord al voorbereidingen op een mooi feest getroffen. Een locatie voor driehonderd genodigden met spelers en familie was al vastgelegd. Daar had de koploper eventueel al het glas willen heffen op de landstitel. Toen PSV op zaterdagavond in Rotterdam op het Kasteel won, werd die reservering een weekje opgeschoven naar komende zondag. Feyenoord heeft de buit bijna binnen want ook Excelsior werd geklopt door de trefzekerheid van Santiago Giménez die tweemaal scoorde.

Bij de eerste echte aanval was het meteen raak. Igor Paixão, die op het kunstgras van Excelsior de voorkeur had gekregen boven Alireza Jahanbakhsh, gaf de voorzet en Santiago Giménez knikte de bal richting de tweede paal. Keeper Stijn van Gassel was kansloos. Excelsior, dat zich vooral had teruggetrokken op eigen helft, wist meteen dat het initiatieven moest ontplooien om tot een resultaat te komen. Eenmaal was de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen gevaarlijk. Marouan Azarkan, contractspeler van Feyenoord, stuurde Couhaib Driouech weg, maar de middenvelder kon Justin Bijlow niet in verlegenheid brengen.

Volledig scherm Santiago Giménez juicht na de 2-0. © Pim Ras Fotografie

Excelsior speelde verder vaak de lange bal, maar de kleine Azarkan tegen de kopsterke verdedigers Lutsharel Geertruida en David Hancko was in de lucht uiteraard kansloos. Zoals de Slowaak Hancko toch al maandenlang een zeer stabiel niveau haalt bij de koploper.

De tweede helft opende Excelsior sterk. Eerst ontdeed Driouech zich wel erg makkelijk van Quilindschy Hartman en Oussama Idrissi, maar keeper Justin Bijlow redde met de rechterhand. Dat deed de keeper van Feyenoord even later weer, dit keer met zijn bovenlijf, toen Kenzo Goudmijn een voorzet van Azarkan leek binnen te tikken. Feyenoord was gewaarschuwd. Slot bracht al snel Quiten Timber en Alireza Jahanbakhsh. De Pool Sebastian Szymanski en Igor Paixao verdwenen naar de zijkant.

De beslissing viel een kwartier voor tijd. Geertruida vond Timber en die speelde de wegsprintende Giménez precies op tijd aan. De Mexicaan bleef alleen voor Van Gassel koel en schoot de 0-2 binnen. ‘We worden kampioen’ galmde het door het stadion in Kralingen waar ook buiten het uitvak overal aanhangers van de koploper een plekje hadden weten te bemachtigen.

Volledig scherm © Pro Shots / Kay Int Veen



Dat werd helemaal duidelijk toen het ‘ga staan voor de kampioen’ werd ingezet. Feyenoord heeft nog een overwinning nodig om de titel ook officieel binnen te halen. Dat moet zondag in de volle Kuip tegen Go Ahead Eagles gebeuren. De eerste titel sinds 2017 voor de ploeg die in de eredivisie tot op heden maar eenmaal verloor, uit tegen PSV. De voorsprong op Ajax is zelfs al 13 punten waar het gat vorig seizoen 12 punten was in het voordeel van de Amsterdammers.

Een kopbal van Redouan El Yaakoubi werd nog van de lijn geschoten, maar of iedereen op de tribunes dat allemaal mee kreeg is de vraag. Daar was het alvast feest en werd Arne Slot minutenlang toegezongen. Een bescheiden feest als voorproefje voor het enorme volksfeest dat zondag ongetwijfeld losbarst als Go Ahead Eagels daadwerkelijk is verslagen en de schaal in handen is van aanvoerder Orkun Kokcu.

Volledig scherm Feyenoordfans op de tribune bij Excelsior. © ANP

