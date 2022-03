Feyenoord kan moed putten uit Klassieker voor het veroveren van plek 3 in de eredivisie

wedstrijdverslag Sterk GA Eagles haalt druk op competitie­slot weg met cruciale winst tegen Cambuur

Rekenkundig is het nog niet zeker, gevoelsmatig zeg je: Go Ahead Eagles blijft na de 3-0 zege op SC Cambuur in de eredivisie. De ploeg van Kees van Wonderen deed zichzelf zaterdag een enorm plezier door het belangrijke duel met de Friezen te winnen, en rondde zodoende de kaap van 30 punten. Het lijkt zo goed als voldoende voor een tweede achtereenvolgende seizoen op het hoogste niveau.

19 maart