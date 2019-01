‘Feyenoord kan zich echt vastbijten in het bekertoernooi’

Kampioen Eredivisie: PSV

Winnaar TOTO KNVB-Beker: Feyenoord

Rechtstreekse degradant Eredivisie: de Graafschap.

,,De Graafschap is veruit het zwakste team van de Eredivisie, dus ik ben bang dat ze al in een vroeg stadium zullen degraderen. Ik heb zelfs het gevoel dat ze zich er al een beetje bij neerleggen. FC Groningen gaat het daarentegen redden. Ze hebben zich deze winter al goed versterkt en hoeven zich dus geen zorgen te maken.’’

Kampioen Keuken Kampioen Divisie: FC Twente

,,FC Twente is aan zijn stand verplicht om kampioen te worden. Ze hebben een moeilijke eerste seizoenshelft gehad, waarin ze vooral veel onnodige punten in thuiswedstrijden hebben verspild. Toch verwacht ik dat FC Twente kampioen wordt. Ze raken steeds beter op elkaar ingespeeld en Oussama Assaidi en Haris Vuckic komen binnenkort terug van blessures. Verder denk ik dat de huidige koploper, FC Den Bosch, punten gaat verspelen door de druk die bij de titelstrijd komt kijken. Dat zijn ze namelijk niet gewend. De andere concurrent, Sparta, is te instabiel in uitwedstrijden om rechtreeks te promoveren.’’