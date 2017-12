Feyenoord kijkt wel omhoog, maar praat er niet over

Over de kansen op prolongatie van de landstitel praten ze al een tijdje niet meer bij Feyenoord, dat vanavond om 20.45 uur thuis tegen SC Heerenveen speelt. Misschien dat ze er in de Kuip nog stiekem aan denken, dat wel. Maar wie al zeventien verliespunten heeft, tegen twintig in het afgelopen kampioensseizoen, kan slechts hopen op een ineenstorting van koploper PSV.

Door Mikos Gouka

Die ploeg ging zondag roemloos onderuit in de Arena: 3-0. ,,En dan weet je dat je iets dichterbij kan komen'', zegt trainer Giovanni van Bronckhorst. ,,Maar of het dan weer open ligt, dat is toch niet aan mij om over te praten. Wat Feyenoord moet doen is de weg die is ingeslagen voortzetten. We hebben driemaal op een rij gewonnen, die reeks moeten we uitbreiden.''

Als dat lukt, schuift Feyenoord vanzelf omhoog. En dan heeft Van Bronckhorst na de jaarwisseling weer de beschikking over Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps. Drie verdedigers die voor het seizoen aan de tekentafel van technisch directeur Martin van Geel basiskrachten waren bij Feyenoord.

Bart Nieuwkoop was dat ook, maar ook hij ontbreekt. De Zeeuw heeft een hamstringblessure. ,,Het gaat goed, maar we moeten het met Bart van dag tot dag bekijken'', zegt Van Bronckhorst. Ook Miquel Nelom kan vanavond tegen Heerenveen niet in actie komen door een bovenbeenblessure. Dus speelt de jonge Tyrell Malacia, die voor het eerst in de competitie in actie komt. De Rotterdammer debuteerde verleden week goed tegen Napoli. Bovendien leek hij al snel het publiek achter zich te hebben geschaard.