Feyenoord klopt ADO na hete slotfase met twee eigen doelpunten

Door Daniël Dwarswaard



Feyenoord walste vanaf minuut één over het onthutsend zwakke ADO Den Haag heen. Na zeven minuten was het al raak, de ideale start voor Feyenoord dat zonder de lichtgeblesseerde sterspeler Steven Berghuis moest aantreden. Ridgeano Haps, die een uitstekende wedstrijd speelde, werd neergelegd door Bilal Ould-Chikh in het strafschopgebied. Bij afwezigheid van Berghuis mocht Rick Karsdorp de strafschop nemen en deed dat feilloos.



Feyenoord hield, onder aanvoering van Leroy Fer, het tempo hoog en wilde ADO direct de knock-out toedienen. Dat lukt toen Luciano Narsingh met een prachtig stiftje de score verdubbelde. Even daarvoor had de Kuip ook al gejuicht voor de ‘knuffelregen’ die de fans van ADO in de twaalfde minuut verzorgden. De inmiddels bekende actie voor het Sophia Kinderziekenhuis. Hartverwarmend, dat niet bepaalde gezegd kon worden van de elf Haagse spelers op het veld.



De 3-0 , binnen het halfuur, was dan ook geen verrassing. Aaron Meijers maakte hands in het zestienmetergebied. Karsdorp babbelde even met Leroy Fer. Die laatste nam uiteindelijk de penalty en faalde evenmin. Daarna leek de wedstrijd gespeeld en liet Feyenoord na om de score écht hoog op te laten komen.



Toch veerde de Kuip in de tweede helft nog een keer goed op. Na lang blessureleed maakte Nicolai Jørgensen zijn rentree als vervanger van Sam Larsson. De Deense spits speelde dit seizoen nog geen minuut. Het onthaal door de fans van Feyenoord was warm. Trainer Jaap Stam greep het makkelijke middagje tegen ADO ook aan om de talentvolle aanvaller Marouan Azarkan een kwartiertje speeltijd te gunnen.



Ook Jens Toornstra, eveneens lang uit de roulatie geweest, mocht nog even meedoen en loste de uitstekend spelende Fer af. Toornstra stond nog niet in het veld toen Ié een eigen doelpunt en de stand op 3-1 kwam. Het cynische Haagse publiek maakte er nog een feestje van. Dat werd steeds serieuzer toen ADO zelfs op 3-2 kwam toen ook Renato Tapia een eigen doelpunt maakte. Een zorgeloos middagje werd daardoor voor Feyenoord toch nog stressvol. Donderdag wacht in Glasgow Rangers FC in de poulefase van de Europa League.