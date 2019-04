Feyenoord komend seizoen ook actief in beloftencompetitie voor vrouwen

,,Dat we komend seizoen kunnen starten met een beloftenteam is geweldig en weer een mooie stap voor het vrouwenvoetbal binnen Feyenoord", zegt Manon Melis, coördinator meidenvoetbal bij Feyenoord op de site van de Rotterdammers.



,,We zijn twee seizoenen geleden gestart met Onder 13 en Onder 15 en hebben vorig jaar met Onder 17 kunnen uitbreiden naar drie teams”, vertelt Melis. ,,Het is mooi dat we onze jeugdspeelsters nu weer een nieuw perspectief en een volgende stap kunnen bieden door te starten met de beloften.”



Komend seizoen zijn ook Ajax, PSV, PEC, Heerenveen, VV Alkmaar, ADO Den Haag en FC Twente actief met een beloftenteam