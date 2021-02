Feyenoord komt na dramatische start goed weg met gelijkspel in Enschede

SamenvattingEen puntje in Enschede. Dat was het antwoord na de pijnlijke uitschakeling midweeks in het bekertoernooi. De ploeg liet lange tijd zien nog altijd last te hebben van die bizarre slotfase in Friesland tegen Heerenveen. Een snelle 2-0 achterstand werd in de Grolsch Veste toch nog weggepoetst.

Door Mikos Gouka



De start van Feyenoord leek op de slotfase van de bekerwedstrijd tegen Heerenveen. De bal verdween voortdurend in de voeten van de tegenstander. Het centrale duo mocht zich de 1-0 van FC Twente aanrekenen. Uros Spajic verspeelde de bal alsof hij aan een bedrijfsvoetbaltoernooi bezig was. Danilo stuurde Luciano Narsingh weg en de manier waarop Marcos Senesi vervolgens zijn voormalig ploeggenoot vloerde, zal de scouts van de clubs in de Serie A, Premier League of La Liga hebben doen fronsen. De Argentijn was te laat en de toegekende penalty bleek een prooi voor de Braziliaan Danilo.

Bekijk de samenvatting van FC Twente - Feyenoord (premium).

De spits schoot de bal achter Nick Marsman die toch onder de lat stond ondanks het feit dat hij niet helemaal okselfris uit het pijnlijke duel met Heerenveen was gekomen. Justin Bijlow had een dag voor de wedstrijd aangegeven dat hij nog niet in staat is om te keepen.

Dick Advocaat had ook Lutsharel Geertruida, Leroy Fer en Eric Botteghin uit zijn opstelling geschrapt. Het trio was in Heerenveen diep door de ondergrens gezakt, maar ze stonden uiteraard niet alleen.

Volledig scherm Zichtbare ergernis bij Dick Advocaat © ANP

FC Twente kwam al snel, binnen een kwartier, op 2-0. Menig hakte Narsingh vrij. De aanvaller zag zijn voorzet door Tyronne Enuehi achter Marsman worden getikt. Tot die tijd had Feyenoord weinig te vertellen. Maar uit het niets schoot Jens Toornstra de Rotterdammers weer terug in de wedstrijd. Zijn droge knal sloeg naast Joel Drommel in als een granaat.



Na rust moest Feyenoord op jacht naar de 2-2, maar Advocaat zag nog altijd schutterende Feyenoorders. Spajic gaf een beroerde bal op Senesi en de Argentijn leverde de bal simpel in. Narsingh mocht alleen op keeper Marsman af, maar de doelman redde bekwaam.



De doelman kreeg niet veel later hulp van Senesi toen hij buiten het zestienmetergebied de bal had verspeeld. Narsingh mocht alleen op het doel af, maar de aanvaller slaagde er niet in om de bal langs Senesi te krijgen.

Volledig scherm Luciano Narsingh was de uitblinker in de eerste helft, maar liet na rust grote kansen liggen. © Pro Shots / Erik Pasman

Advocaat haalde Orkun Kokcu naar de kant en bracht Leroy Fer. Feyenoord bleef grossieren in onnodig balverlies, maar FC Twente nam dezelfde afslag. Godfried Roemeratoe gaf een onbegrijpelijke bal terug, Luis Sinisterra ging er achteraan en Dario Dumic vloerde de Colombiaan binnen de beruchte lijnen. Steven Berghuis schoot het buitenkansje vanaf de strafschopstip achter Drommel: 2-2.

FC Twente had de 3-2 op de schoen toen Menig soepel langs invaller Geertruida ging en voorlangs schoot. Feyenoord had in de slotfase duidelijk het overwicht, maar de Rotterdammers slaagden er niet meer in om de winnende treffer nog te produceren.

Volledig scherm Marcos Senesi kende geen vlekkeloos optreden in Enschede. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.