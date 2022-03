Feyenoord laat ook tegen FC Groningen punten liggen en moet vrezen voor AZ

Feyenoord moet vrezen dat AZ morgen weer een stap dichterbij plek drie in de eredivisie kruipt. Als de ploeg uit Alkmaar in Nijmegen van NEC wint, is het verschil tussen Feyenoord en AZ nog maar één punt. Feyenoord liet in de Kuip tegen FC Groningen wederom punten liggen. Een tweede helft waarin de Rotterdammers de duimschroeven aandraaiden bij FC Groningen leverde slechts één treffer op.

Vanuit een business-unit in De Kuip keek de geschorste FC Groningen-trainer Danny Buijs enigszins bezorgd bij de start van de tweede helft. Zijn elftal had verrassend ruim een halfuur gedomineerd in Rotterdam tegen Feyenoord, maar in de slotfase van de eerste helft lieten Guus Til en Luis Sinisterra reuzenkansen liggen op de gelijkmaker. Het was in een fase, het laatste kwartier voor de pauze, dat FC Groningen alleen nog maar verdedigde en Feyenoord de aanvallende ploeg was. Dat spelbeeld was vooraf verwacht voor de hele wedstrijd, maar FC Groningen verraste in Rotterdam met prima veldspel en aanvallende intenties.