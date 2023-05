Feyenoord-legendes Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie reiken kampioensschaal uit

Federico Mattiello vertrekt per direct bij GA Eagles wegens persoonlij­ke omstandig­he­den

Federico Mattiello gaat per direct weg bij Go Ahead Eagles. De 27-jarige verdediger heeft de club gevraagd of hij wegens persoonlijke omstandigheden mocht vertrekken. Go Ahead Eagles heeft gehoor gegeven aan dit verzoek, waardoor de verbintenis met de Italiaan per direct is ontbonden.