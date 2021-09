Feyenoord-legioen rekent ook tegen Slavia op Guus Til: ‘Hij is opwindende eenvoud’

GA Eag­les-doel­man Hahn na afstraf­fing bij AZ: ‘Misschien is dit net iets teveel voor ons’

26 september Na twee goede prestaties, tegen PEC Zwolle en PSV, is de derde wedstrijd in zeven dagen tijd misschien iets teveel van het goede gebleken voor Go Ahead Eagles. Tot die conclusie kwamen aanvoerder Bas Kuipers en doelman Warner Hahn na de pijnlijke afstraffing op bezoek bij AZ: 5-0.