Feyenoord legt doelman Valentin Cojocaru vast tot einde van het seizoen

Onzekere toekomst van mokkende reserves maakt eredivisie­trip van Go Ahead Eagles tot ongewis avontuur

De geest is uit de fles bij Go Ahead Eagles. Veel spelers verpieteren op de reservebank, weten dat hun lot bezegeld is en hun toekomst niet in Deventer ligt. Een flink aantal contracten wordt over twee weken opgezegd en dat zorgt voor een onrustige spelersgroep. Het brengt Go Ahead Eagles in een lastig parket richting de laatste acht duels van de competitie.

15 maart